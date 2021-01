Santander prevê retomada do turismo doméstico em 2021

O Santander Financiamentos, que atua em parceria com as 20 companhias de viagem do País, projeta financiar, em 2021, o dobro do volume de pacotes de turismo nacional negociados em 2020. O impulso vem, principalmente, da chegada da vacina contra a covid-19. Além disso, a empresa também já vinha notando uma recuperação no setor.

Decolando. No mês de novembro, houve um aumento de 310% da quantidade de pacotes contratados por meio de financiamento bancário na comparação com todo o período de maio a agosto de 2020. Aproximadamente 70% das reservas feitas hoje são para embarques a partir de 90 dias, até 1 ano, o que sinaliza uma perspectiva de recuperação do setor ao longo do ano.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 18/01/2021 às 11:30

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com