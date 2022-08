Santander renova com plataforma ‘Juntos Somos Mais’ para avançar em construção

De olho nos clientes do setor de construção, o Santander Brasil renovou por mais dois anos a sua associação com a Juntos Somos Mais, empresa de relacionamento entre varejistas de materiais e prestadores de serviços.

O negócio foi criado pelas gigantes Votorantim Cimentos, Gerdau e Grupo Tigre em 2018 e hoje congrega mais de 90 mil lojas e 1,2 milhão de membros entre lojistas, vendedores e profissionais da construção.

O Santander faz parte da rede desde 2019 e permanece como a única instituição financeira nessa maré de oportunidades. Só aí, o banco fisgou 9,5 mil clientes ano passado, que tomaram R$ 950 milhões em crédito. Hoje, esse número já chegou a 10 mil, e a previsão do banco é dobrar a marca, chegando a 20 mil nos próximos dois anos.

Banco prevê chegar a 54 mil clientes no varejo do segmento

O Santander tem 44 mil clientes no varejo da construção civil e prevê chegar a 54 mil com a iniciativa. Ou seja, dobrar o número de clientes na plataforma da Juntos Somos Mais trará um crescimento de 22% da carteira de empresas no segmento.

Essa rede também é um canal importante para oferta da Getnet. De janeiro a abril, o faturamento nas maquininhas com os clientes desse setor chegou a R$ 1,2 bilhão.

O novo contrato com Juntos Somos Mais vai até 2025 e prevê a presença do Santander nas plataformas de comunicação do programa, apresentando-se como fornecedor financeiro de toda a cadeia de quem constrói. Segundo o diretor de Empresas do Santander, Franco Fasoli, o cliente que entra pelo programa é, em regra, mais rentável (independentemente do tamanho) e gera um retorno significativo para o banco.

