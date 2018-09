Santander se reposiciona no segmento de fidelidade

Coluna do Broadcast

Em linha com a estratégia de ser uma alternativa híbrida entre Itaú Unibanco e Bradesco, o Santander Brasil está se reposicionando no segmento de fidelidade. Após identificar que o seu programa de pontos, batizado de Esfera, estaria defasado quando comparado à sua oferta de cartões, o banco decidiu reestruturá-lo.

Fechado. Diferentemente da Livelo, de Bradesco e Banco do Brasil, o Santander não planeja abrir seu programa de fidelidade. O foco da reestruturação é desenvolver um sistema melhor para os clientes resgatarem pontos e atrair novos parceiros para o Esfera. O reposicionamento ocorre em meio a uma investida, por parte do banco espanhol, em empresas para atuarem em nichos complementares ao bancário, criando um ecossistema, a exemplo do que tem feito seus concorrentes. O Santander não comentou.

