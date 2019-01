Santander vende R$ 2 bi em crédito podre para Ativos (BB) e RCB (Bradesco)

O Santander Brasil desovou entre o final do ano passado e o início deste mais de R$ 2 bilhões em carteiras de empréstimos vencidos e não pagos, os chamados “créditos podres”. A maior parte foi arrematada pela Ativos, gestora do Banco do Brasil, e contemplava carteira de crédito a pessoas físicas, cartão e empréstimos para pequenas empresas. Uma fatia menor, em torno de R$ 300 milhões em financiamentos de veículos, ficou com a RCB Investimentos, adquirida pelo Bradesco.

Agora foi. A venda de carteiras do Santander estava engavetada desde o ano passado. O banco, que tem a sua própria gestora de recuperação de créditos, a Return, chegou a fazer oferta a possíveis interessados, mas não gostou do preço na ocasião. Procurados, Santander, Ativos e RCB não se manifestaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +