Santos Brasil investe R$ 1 mi na ampliação de centro de distribuição

A Santos Brasil, maior operadora de terminais de contêineres do País, desembolsou R$ 1 milhão para ampliar seu Centro de Distribuição, em São Bernardo do Campo. Os recursos foram investidos em infraestrutura, tecnologia e pessoal, de olho em um novo nicho do mercado. Isso porque, a partir deste mês, a Santos Brasil começou a prestar serviços de armazenamento de produtos químicos com temperatura controlada para a Covestro, líder mundial em polímeros.

