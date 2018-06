Grupo São Francisco, do Gávea, faz aquisição em odontologia

Foto: Alisson Pádua/Divulgação

O Grupo São Francisco, do setor de saúde e que tem o fundo de private equity Gávea como sócio, fez uma nova aquisição, desta vez por meio do seu braço de planos odontológicos. A São Francisco Odonto incorpora, a partir deste mês, a carteira da Oral Brasil Planos Odontológicos, com 30 mil beneficiários e faturamento anual de cerca de R$ 5,3 milhões.

Indo além

A aquisição marca ainda o ingresso da São Francisco Odonto no mercado do Espírito Santo. Até então, o grupo estava com os olhos mais direcionados para o interior de São Paulo e a região Centro-Oeste. Em 2016, o Grupo, que inclui uma operadora de saúde, recebeu cerca de US$ 100 milhões do fundo Gávea, comandado por Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. Esses recursos reforçaram a estratégia de expansão da companhia, que soma mais de 1,2 milhão de beneficiários.

