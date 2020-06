São Paulo é a única capital na qual renda variável ganha da poupança

São Paulo é o Estado brasileiro com o maior número de investidores na Bolsa do País, com mais de 970 mil ante um total de 2,5 milhões no Brasil. A capital paulista é a única cidade brasileira na qual há mais dinheiro investido em produtos de renda variável do que na poupança, conforme o Datawise Insights, lançado recentemente pela B3.

Bola da vez. A B3 tem investido no uso dos dados da sua base para o lançamento de produtos. O Datawise Insights foi desenvolvido para ajudar bancos e corretoras a conhecer os hábitos financeiros das pessoas e, com os dados em mãos, poder criar novas estratégias para atendê-los.

