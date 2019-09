São Paulo é destino nº 1 para eventos na América Latina em 2020

A cidade de São Paulo foi eleita como o principal destino para reuniões e eventos corporativos da América Latina em 2020, segundo pesquisa da Carlson Wagonlit Travel (CWT), que atua com gestão de viagens. Além da capital paulista, o Brasil tem outras três cidades no top 10: Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte também figuram na lista. Outro destaque do ranking é a Colômbia, que aparece com Bogotá, Medellín e Cartagena no levantamento para 2020.