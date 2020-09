São Paulo tem menor preço de seguro para apartamento entre 5 capitais pesquisadas

Entre cinco das maiores capitais do Brasil, a cidade de São Paulo tem o seguro mais barato para apartamentos, segundo levantamento da Minuto Seguros. Na média, uma apólice com cobertura contra incêndio, danos elétricos e roubo foi cotada a R$ 266,12 ao ano. Porto Alegre registrou a média mais alta, a R$ 322,33. A pesquisa também analisou Rio de Janeiro, Salvador e Brasília, e considerou apólices com coberturas de R$ 150 mil para incêndio, R$ 5 mil para danos elétricos e R$ 10 mil para roubo.

