São Pedro Capital, de ex-CEO do Google, entra na Enjoei, que sobe 31,4% no mês

A São Pedro Capital, fundada por Alexandre Dias (ex-CEO do Google no Brasil), vem comprando participação na Enjoei, empresa de economia circular que fez seu IPO no começo do ano. Este seria o quarto fundo da gestora, que tem outros fundos especializados em investimentos em empresas de tecnologia. Entre as que receberam aportes estão Positivo, Eletromidia e Magnopus, empresa de realidade virtual e metaverso baseada na Califórnia.

Procurada, a São Pedro não comentou. Mas, em outubro, Alexandre Dias disse ao mercado que seu quarto fundo investiria em uma companhia de tecnologia listada com a mesma estratégia de PIPE (private investment in public equity, que é quando um fundo de especializado em empresas fechadas faz aportes via Bolsa) e gestão ativa. Recentemente a companhia comunicou que Renato Rique assumiu um assento no Conselho de Administração, tendo Alexandre Dias como seu suplente. Detalhe: Dias é conselheiro da Aliansce Sonae, fundada por Renato Rique.

Além da São Pedro, a Enjoei tem entre acionistas de longo prazo as gestoras Verde, Absoluto, Dynamo e Sharp. Em dezembro, os papéis subiram 31,49%. Procurada, a Enjoei também não comentou.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 13/12/21, às 19h29.

