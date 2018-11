Sapore vai atender Porto de Trombetas, no Pará

A Sapore, do setor de refeição corporativa, venceu uma concorrência para atender o distrito de Porto de Trombetas, no Pará, que acomoda os empregados da Mineração Rio do Norte. É quase o equivalente a administrar uma cidade. Serão aproximadamente 2,4 milhões de refeições a serem servidas por ano, uma média de 6,6 mil por dia nos quatro restaurantes no local. O serviço de lavanderia movimentará 30 toneladas de roupas por mês.

Processo seletivo. Para atender a uma média de cinco mil pessoas, entre colaboradores da Mineração Rio do Norte e empresas contratadas, a Sapore iniciou um processo de recrutamento e seleção de mão de obra, o que tem ajudado a movimentar a economia local. O fato de ter sido responsável por 12 arenas na Copa de 2014 e também pela Vila dos Atletas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 deve ajudar a companhia no novo desafio.