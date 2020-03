Saque e Pague e ATM24H fecham primeira parceria de “interoperabilidade”

A rede de terminais bancários Saque e Pague acaba de fechar uma parceria com a DAI Brasil, dona da marca ATM24h, de caixa eletrônico focada em locais como aeroportos e locais turísticos, para estabelecer a primeira rede de interoperabilidade do Brasil. Com isso, os clientes da Saque e Pague poderão utilizar os caixas ATM24h para suas operações. A fase de implantação da parceria deverá ser concluída ainda no primeiro semestre de 2020. O movimento ocorre em meio ao esforço do Banco Central (BC) em sua agenda pró-concorrência e nesse movimento lançou no fim do ano passado consulta pública para regulamentação dos caixas eletrônicos.