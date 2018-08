Satisfação do brasileiro com o trabalho piora no trimestre, aponta Sodexo

O segundo trimestre trouxe não só uma revisão para baixo nas projeções da economia brasileira mas também a piora da satisfação dos brasileiros com o trabalho. O Índice Sodexo de Qualidade de Vida no Trabalho fechou o período em 5,91 pontos, com queda de 13% em relação ao mesmo período do ano passado numa escala de zero a dez.

Norte. O levantamento da Sodexo, de gestão de benefícios, constatou que os fatores relacionados a oportunidades de crescimento pessoal e profissional (5,55) e reconhecimento (5,21) obtiveram os menores índices de satisfação no período. No recorte regional, o maior índice de qualidade de vida no trabalho e satisfação profissional foi no Norte (6,18 pontos) e o menor, no Sudeste (5,88 pontos).

