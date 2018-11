Savegnago Supermercados investirá R$ 300 milhões em 10 lojas até 2020

A rede Savegnago Supermercados, a maior do interior paulista, investirá R$ 300 milhões nos próximos dois anos para a abertura de 10 novas unidades e modernização de cinco outros estabelecimentos no Estado de São Paulo. A expectativa é chegar em 2020 com 51 supermercados e 10 mil funcionários – hoje, já são 8.100 nas 41 lojas em operação, quatro postos de combustíveis, dois centros de distribuição e o centro administrativo da rede.

Top ten. Entre os municípios que receberão novas lojas Savegnago está Campinas (SP), o terceiro mais populoso de São Paulo, onde a rede terá a sua primeira unidade. Em 2018, a supermercadista deve faturar R$ 3 bilhões e estima alta 30% no faturamento nos próximos dois anos com as inaugurações anunciadas. A meta do Savegnago é estar entre as dez maiores redes de supermercados do Brasil.

De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o Savegnago Supermercados lidera o ranking do setor em faturamento no interior paulista, está em sétimo no Estado de São Paulo e em 11.º no Brasil. (Gustavo Porto)

