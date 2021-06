Seca reduziu energia de hidrelétricas em 2,3 vezes a geração de Itaipu

Os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste deixaram de receber água suficiente para produzir 20,7 gigawatts-hora (GWh) de energia, o equivalente a 2,3 vezes a produção média de Itaipu entre 2011 e 2020, aponta estudo feito por pesquisadores do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Gesel/UFRJ).

Nos últimos nove anos, a quantidade de água que chega aos reservatórios das usinas na região foi 17% menor do que a média histórica de 91 anos. Nos últimos 12 meses até maio, a situação foi ainda pior, e esses volumes ficaram 30% menores.

O levantamento mostra também que nos últimos nove anos, a capacidade instalada de geração aumentou 43%, enquanto o consumo cresceu 19%. Caso o consumo tivesse acompanhado a oferta, as consequências da crise hídrica poderiam ser ainda maiores, com risco de déficit agudo na oferta.

