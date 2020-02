Secovi renova diretoria e busca regras mais brandas para construção em SP

O empresário Basílio Jafet, 62 anos, foi eleito para a presidência do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) no mandato que vai de 2020 a 2022. No comando da associação patronal, Jafet tentará emplacar uma nova versão para a lei de zoneamento e o plano diretor. A legislação em vigor é herança da gestão de Fernando Haddad (PT) e nunca foi totalmente digerida pelos donos de construtoras, que reclamam de excesso de restrições para novos projetos. O sindicato vai entregar a cada um dos candidatos à prefeitura na corrida eleitoral deste ano um documento com propostas para ajustar as leis que regulam a tipologia e a localização dos empreendimentos.

Libera geral. O objetivo é flexibilizar a legislação para permitir edificações maiores e variadas. Entre os principais pontos criticados pelos empresários estão as restrições para novos edifícios nos miolos dos bairros, limitação ao número de vagas de garagem e valores considerados elevados para as outorgas.

Insatisfeitos. O Plano Diretor, que passou a valer em 2014, ampliou o potencial de construção ao redor das avenidas com corredor exclusivo para ônibus e estações de metrô e trem. O objetivo foi incentivar a ocupação em torno de eixos com oferta de transporte público, diminuindo a dependência do carro. O mercado imobiliário teve recorde de lançamentos e vendas em 2019, mas, na visão dos empresários, faltam terrenos ao redor dos eixos, e as famílias não estão completamente satisfeitas com a localização e o tamanho dos apartamentos.

Currículo. Jafet já ocupava o cargo de presidente do Secovi de modo interino, após a saída de Flávio Amary, que foi convocado pelo governador João Doria para assumir a Secretaria da Habitação do Estado. Jafet também integra a diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e é um dos donos da incorporadora familiar Jafet SA. A posse do presidente e dos 46 diretores do sindicato patronal ocorrerá no dia 9 de março, em cerimônia no requintado Clube Atlético Monte Líbano, ao lado do Ibirapuera.

contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter