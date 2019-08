Seguradora AIG tem novo diretor financeiro e muda de casa no Brasil

Coluna do Broadcast

A seguradora norte-americana AIG trouxe o ex-XL Hercules Pascarelli para comandar sua diretoria financeira. O executivo estava no grupo, que uniu seus negócios com a francesa Axa, há sete anos. Ele tem passagens ainda por outros nomes do setor como Coface e Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE).

Casa nova

Com 70 anos de Brasil, completados em 2019, a AIG mudará de casa em novembro em um movimento que marcará a transformação pela qual a seguradora atravessa. A norte-americana deixará a torre ao lado do Shopping Iguatemi JK, em São Paulo, onde estava desde 2015, para a Torre Z, na região da Berrini, em um ambiente que lembra um coworking, sem salas fechadas e com espaços compartilhados.

