Seguradora alemã HDI muda para edifício WTorre, da Brookfield

Coluna do Broadcast

A seguradora alemã HDI já está instalada em sua nova casa: o edifício WTorre, pertencente à Brookfield. O espaço, que ocupa três andares, ou cerca de 5 mil metros quadrados, foi locado há cerca de sete meses e marca o processo de reformulação pelo qual a companhia vem passa no Brasil, com foco tecnológico. Sob o comando de Murilo Riedel há pouco mais de um ano, a alemã estrutura, neste momento, uma seguradora digital, para o segmento de automóvel, em parceria com o Santander Brasil.

Siga a @colunadobroad no Twitter