Seguradora americana Argo está perto de adquirir Austral, da Vinci

A seguradora americana Argo está próxima de adquirir a operação de seguros da brasileira Austral, controlada pela Gestora Vinci Partners, após meses de negociação. Ambas já estariam no processo de diligência e teriam acertado um valor de 14 vezes o lucro projetado para a seguradora neste ano. No ano passado, o lucro da Austral foi de R$ 27,5 milhões. Concluída a due diligence – e caso seja bem-sucedida, uma proposta firme deve ser feita pela Argo.

Nova tentativa

A operação de resseguros da Austral, contudo, não deve mudar de mãos. Em janeiro último, a Coluna do Broadcast antecipou que a Vinci negociava a venda da sua seguradora para um player estratégico. Com cerca de R$ 500 milhões em caixa, o grupo Austral tem foco em seguro garantia, riscos de petróleo e de propriedade. O negócio ocorre após negociação frustrada com o chinês Fosun que chegou na última etapa no ano passado, mas não foi concluída. Procuradas, Austral e Argo não comentaram.

