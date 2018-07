Seguradora Coface, de crédito, nomeia nova líder para América Latina

A seguradora francesa Coface, com foco em seguros de crédito, acaba de eleger a ex-Swiss Re Carmina Abad Sanchez para liderar a região da América Latina. Ela vai integrar o comitê executivo e reportar a Xavier Durand, CEO do grupo, no lugar de Bart Pattyn, que deixou a companhia.

Verde e amarelo. No Brasil, a Coface ainda negocia a compra da fatia do Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que juntos detêm 25% da Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE), da qual a francesa é majoritária, com 75,82% do capital. Ao adquirir o restante, a companhia encerraria um movimento iniciado em 2008, quando Bradesco, SulAmérica, Unibanco AIG e Minas Brasil, acionistas na época, decidiram deixar a sociedade.

