Seguradora de automóvel do Bradesco se rende aos produtos de baixo custo

A Bradesco Auto/RE aderiu ao mercado de baixo custo. Hoje, lança o primeiro seguro de automóvel desta linha, que promete ser até 30% mais barato que as apólices tradicionais. A seguradora desembarca no segmento após mais de dois anos do seguro popular ser lançado no País, com foco em expandir o acesso do produto à população brasileira.

Depois da tempestade. O ingresso da Bradesco Auto/RE na modalidade, com uma frota de mais de 1,4 milhão de automóveis segurados, ocorre ainda após a companhia ter feito uma reviravolta na sua carteira de seguro de automóvel. Ao ser mais seletiva, baixou sua sinistralidade para níveis recordes.