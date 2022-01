Seguradora digital Pier negocia aporte de R$ 27 milhões com IFC

A seguradora digital Pier está conversando com a International Finance Corporation (IFC), o braço financeiro do Banco Mundial, para um aporte de US$ 5 milhões (R$ 27 milhões). A ‘insurtech‘, criada há quatro anos com apenas um produto, seguro para roubo de celular, está em expansão e pretende usar os recursos para acelerar o crescimento.

A Pier recebeu em dezembro autorização definitiva da Superintendência de Seguros Privados (Susep) para atuar em todo território nacional. É um passo importante considerando que a seguradora foi, pouco mais de um ano antes, a primeira do País a ter aval para atuar no Sandbox da Susep, uma ambiente experimental criado para estimular empresas nascentes e inovadoras – exige menos capital e a atuação é limitada em relação a produtos.

A expectativa de permanência no Sandbox é de três anos, mas com uma capitalização, a Pier conseguiu dar um passo além. Em setembro do ano passado, recebeu US$ 20 milhões em uma rodada de captação série B, estágio de maturação no qual a startup começa a escalar o modelo de negócio, dando um passo para virar uma seguradora plena. Os recursos em negociação com o IFC fazem parte de uma capitalização pré-série C.

Entre os sócios da Pier, estão nomes como a gestora Monashees, a Raiz Investimentos, de Ivan Toledo, criador do Sem Parar, e um fundo do Mercado Livre. Do seguro de celular, a seguradora vem ampliando o leque de produtos. Em 2020, começou a atuar com seguro de automóveis.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 26/01/22, às 14h30.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com