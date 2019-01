Seguradora Fairfax do Brasil leva conta da Petrogal

A seguradora Fairfax do Brasil, com foco no setor corporativo, levou a conta da portuguesa Petrogal, controlada pela Galp, no início do mês. Antes a apólice era segurada diretamente pela Mapfre na Espanha. A conta é relevante: US$ 22 milhões de prêmios por ano. A apólice cobre os ativos da companhia e ainda lucros cessantes da operação, que indeniza empresas em caso de prejuízo pela interrupção de atividades. Considerada a terceira maior produtora de petróleo e gás no Brasil, a Petrogal é uma joint venture da Galp com a chinesa Sinopec.

Tendência. A mudança de contrato indica uma nova tendência no País, com as petroleiras que compravam seguro no exterior passando a fazer a contratação no Brasil. Antes era necessária a autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para permitir a aquisição lá fora. Embora nenhuma empresa tivesse esse aval, acabava contratando seguro no exterior porque não havia fiscalização. Agora, a ANP e a Superintendência de Seguros Privados (Susep) estão de olhos abertos. Procuradas, Fairfax e Petrogal não se manifestaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +