Seguradora Liberty adquire a Fácil Assit, de assistência, no Brasil

Após dez anos sem fazer aquisições no Brasil, a seguradora americana Liberty Seguros anuncia nesta terça-feira, dia 18, a compra da empresa Fácil Assist, especializada no segmento de assistência 24 horas. O grupo já atendeu mais de 3 milhões de beneficiários, tem um portfólio de 150 clientes corporativos e um exército de mais de 30 mil prestadores de serviços.

Independente. Diferentemente da seguradora japonesa Tokio Marine, que internalizou sua operação de assistência 24 horas, a Liberty deve manter o negócio independente do grupo no Brasil. Para a seguradora americana, a Fácil Assist deve prestar serviço nas linhas de seguro residencial e de automóvel. A ideia é concluir a aquisição neste ano, com a nova unidade iniciando operações em 2 de janeiro. No País desde 1996, um dos pontapés para o crescimento da Liberty em solo brasileiro foi a aquisição da Indiana Seguros, da família libanesa Afif, há dez anos. Atualmente, soma faturamento de R$ 3,2 bilhões e uma carteira com mais de 1,9 milhão de apólices.

O mercado. O setor de assistência 24 horas se multiplicou no País nos últimos anos, passando a movimentar alguns bilhões de reais. A maior parte do faturamento do mercado, um total de mais de R$ 2 bilhões, está nas mãos de empresas especializadas e terceirizadas, incluindo nomes como a Tempo Assist, Mondial Assistance, Europ Assistance e Brasil Assistência, que têm por trás acionistas de peso como Allianz, Bradesco Seguros, Mapfre Seguros, Swiss Re e o fundo de private equity Carlyle. Somadas, as três maiores detêm 92% do setor.

