Coluna do Broadcast

A seguradora MetLife está selecionando startups brasileiras – e também no mundo – para participar do programa MetLife Digital Accelerator. O objetivo é encontrar empreendedores que desenvolvam tecnologias disruptivas para o mercado de seguros. Serão escolhidas dez empresas, que irão para o Campus Global de Tecnologia da MetLife, em Cary, na Carolina do Norte (EUA).

