Seguradora Prudential procura CEO no Brasil

A seguradora norte-americana Prudential, com foco em seguro de vida, está em busca de um novo comando no Brasil. O posto está vago há cerca de um mês, quando o então presidente, Marcelo Mancini, deixou a presidência do grupo no País depois de exatos dois anos no cargo. O executivo teria alegado motivos pessoais para deixar a companhia após mais de uma década na seguradora.

De fora. A primeira opção da Prudential é encontrar um talento no mercado. Caso não identifique um executivo com as características que procura, cogita uma seleção interna para a escolha do futuro presidente. Por ora, a vice-presidente de Finanças da seguradora, Thereza Moreno, assumiu o posto interinamente.