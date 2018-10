Seguradora Zurich e Via Varejo estendem contrato

A seguradora suíça Zurich concluiu a renegociação antecipada do contrato com a Via Varejo, que administra Casas Bahia e Pontofrio. A parceria foi estendida até janeiro de 2025. Além disso, a exclusividade da Zurich na venda de seguros nos canais da varejista passou a englobar mais segmentos e também universo do e-commerce.

Instantâneo

O acordo abrange os seguros de garantia estendida, roubo e furto, vida, prestamista e residencial nas lojas físicas, no site do Pontofrio e no canal online da Casas Bahia, incluindo a venda de alguns produtos também na rede física. Para os programas de seguros existentes, o acordo entra em vigor imediatamente. Já as novas ofertas terão vigência escalonada até janeiro de 2019.

Amiga, parceira

Parceiras desde 2012, Zurich e Via Varejo reforçaram o relacionamento em 2014, quando a seguradora suíça levou o contrato de seguro garantia que, até então, estava nas mãos do Itaú Unibanco. Agora, dá uma nova tacada, passando a ter exclusividade para vender seguros de outros ramos.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.