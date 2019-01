Seguradoras e resseguradoras calculam danos com rompimento da barragem da Vale

Seguradoras e resseguradoras já estão calculando a extensão e dos danos do acidente da barragem da Vale, em Brumadinho (MG), rompida nesta sexta, 25. A mineradora tem seguro com Chubb, Mapfre e Swiss Re para danos patrimoniais (property) e lucros cessantes (quando as atividades são interrompidas). A corretora responsável é a Aon e o resseguro está nas mãos do IRB Brasil Re.

Responsabilidade

Já a apólice de responsabilidade civil da Vale está nas mãos da alemã Allianz e também conta com resseguro do grupo por meio da AGCS. Neste caso, a corretora responsável é a Willis. Procuradas, as empresas não se manifestaram até a publicação desta nota.

