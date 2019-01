Seguradoras marcam presença em posse de olho no balcão de seguros da Caixa

O mercado de seguros também marcou presença na cerimônia de posse. Na mira dos executivos de seguradoras está justamente o balcão de seguros da Caixa Econômica Federal, que está à venda e deve ser alvo de abertura de capital na gestão atual.

Interesse. Além do presidente do conselho de administração da SulAmérica, Patrick Larragoiti, também esteve presente na cerimônia o presidente da seguradora Icatu, Luciano Snel. Ambas as companhias já têm parceria com a Caixa em seguros e estão na disputa pelas novas sociedades que a seguradora está ofertando.

Assessores. Quem também deu as caras no Planalto foi o presidente do Credit Suisse, José Olympio. O banco suíço e o BB são os atuais assessores da Caixa na reestruturação do balcão de seguros e abertura de capital da Caixa Seguridade.

