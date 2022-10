Seguradoras suspendem novas adesões a planos de saúde estudantis no RJ

Unimed Rio, Golden Cross e SulAmérica estão suspendendo a venda de novos planos de saúde, principalmente estudantis, no Estado do Rio de Janeiro. O principal motivo é a redução de lucratividade com esses contratos.

Segundo a Unimed Rio, a decisão está sendo tomada por diversas operadoras em função da dificuldade de equilíbrio financeiro das apólices, provocada, principalmente, por frequentes judicializações de tratamentos. A cooperativa diz ainda que a suspensão nas vendas começa a partir de 1º de dezembro, não afeta beneficiários que já fazem parte do plano ou provoca impacto em seus resultados. A Unimed Nacional informou que a suspensão é exclusiva da unidade do Rio de Janeiro.

A Golden Cross, por sua vez, afirmou que suspendeu temporariamente a venda de planos coletivos por adesão para estudantes por uma decisão comercial, sem esclarecer detalhes. A operadora afirma ainda que a venda dos planos vinculados à Federação dos Estudantes Nacional (FESN) e à Associação Brasileira dos Estudantes (ABES) está prevista para ser interrompida em 20 de novembro, mas que todos os segurados continuam como clientes da operadora sem qualquer prejuízo no atendimento.

Avaliação de produtos comercializados é feita periodicamente, diz Abramge

Além das entidades estudantis, a Golden Cross tem contrato com outras entidades de classe contempladas com planos coletivos, que também terão a venda interrompida em novembro. São elas a Associação Brasileira de Apoio aos Comerciários (ABAEP), a Associação Brasileira dos Servidores Públicos (ABSP) e a Associação dos Profissionais Liberais (ASPROLI).

Procurada, a SulAmérica disse apenas que adota o mesmo posicionamento da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge). A entidade afirmou, por sua vez e por meio de nota, que as operadoras periodicamente avaliam cada um dos produtos comercializados, o que pode levar a sua suspensão temporária ou definitiva. “É importante destacar que os atuais beneficiários continuarão recebendo normalmente toda a atenção e cuidado necessários”, escreveu a associação que representa as operadoras.

Empresas alegam ‘desequilíbrio financeiro’ de carteira de clientes

Segundo a FESN, uma das entidades estudantis atingidas, o motivo para a suspensão de novas adesões foi justificado pela Unimed Rio e pela Golden Cross, empresas com as quais a entidade tinha parceria, devido à “tabela de preços estar muito abaixo do mercado, provocando um desequilíbrio financeiro da carteira”. Ainda de acordo com a federação, a administradora Supermed, que faz o intermédio entre as seguradoras e os beneficiários de planos coletivos, também se posicionou da mesma forma: de que foi necessário interromper a venda de novos contratos para não inviabilizar a continuidade da carteira de vidas.

A advogada especialista em seguros Erika Gleicher diz que a tendência é que, com a suspensão de novas adesões, o contrato vá morrendo com o tempo. “Historicamente, o público jovem não tem muito interesse em plano de saúde, não vislumbra essa necessidade, então geralmente o estudante só adere quando já está precisando. Contrata, faz cirurgia e sai. Esse é o grande problema que as operadoras de saúde enfrentam [com o público estudantil]”, afirma a advogada.

Até a metade de 2022, os preços para a faixa etária de até 23 anos variavam entre R$ 224 e R$ 931 na Unimed Rio, e entre R$ 260 e R$ 746 na Golden Gross. Há também opções para estudantes das demais faixas etárias, com o valor dos planos mais premium chegando a R$ 4.397 na Unimed Rio e R$ 3.382 na Golden Cross na faixa etária mais alta (59 anos ou mais).

Posicionamento da ANS

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), observadas as condições de rescisão estabelecidas no contrato firmado entre as partes, a suspensão do contrato coletivo poderá ser solicitada pela pessoa jurídica contratante ou pela operadora.

“Caso a operadora venha a rescindir um contrato coletivo de plano de saúde, os beneficiários têm direito à troca de plano pela portabilidade de carências (sem carências ou cobertura parcial temporária) para plano de saúde individual ou familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão, a ser exercido no prazo de 60 dias da perda de vínculo com a operadora”, afirma a ANS, em nota.

Como alternativa aos estudantes do Estado do Rio de Janeiro que ainda não têm um plano de saúde, há a possibilidade de encontrar outras entidades estudantis que têm contratos por adesão coletiva válidos com outras operadoras – como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) – ou então migrar para um plano Individual ou Familiar, que costuma ser mais caro, e portanto menos vantajoso para os beneficiários, segundo Gleicher.

Outra opção mais barata, mas ainda não muito explorada, é o estudante – sozinho ou com familiares ou amigos – criar um CNPJ, como o MEI, para poder aderir a um plano empresarial. Os planos de saúde por adesão para pessoas jurídicas são os mais acessíveis, de acordo com a advogada.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 25/10/2022, às 10h09

