Seguro de carros mais visados para roubo em SP chega a variar 110%

O valor do seguro dos carros mais visados para roubos chega a ter uma variação de quase 110% na cidade de São Paulo. Estão nessa lista modelos como Fox, HB20, Onix e Pálio, de acordo a ComparaOnline, marketplace de comparação de seguros e produtos financeiros. Na outra ponta, a menor variação foi registrada em Florianópolis, onde a diferença fica ao redor dos 4%. Para calcular a distância de valores dos seguros praticados nas capitais, a ComparaOnline usou o perfil de um consumidor do sexo masculino, alterando apenas o modelo do automóvel e o CEP.

Campeões de preço. Depois de São Paulo, a diferença no custo das apólices para o consumidor varia mais em Natal, seguido por Rio de Janeiro, onde o aumento da violência tem minguado o apetite das seguradoras, e ainda Belo Horizonte.

De norte a sul. Como consequência, na análise por regiões, Sudeste teve a maior diferença, de mais de 60%. Foi seguida por Nordeste, com 26,58%, Norte, 20,40%, e Sul, 7,72%. A diferença de uma região para outra é explicada pelo tamanho do mercado de seguro de automóvel local, com um maior número de seguradoras explorando o Sudeste enquanto que há uma concentração mais forte no Sul do País.

