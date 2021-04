Seguro do carro mais vendido cai até 12% em São Paulo

O seguro do HB20, carro mais vendido no País em março, caiu até 12% no mês passado, em São Paulo. Em fevereiro, os homens pagavam R$ 1.854 no seguro no modelo hatch da montadora coreana, preço que caiu para R$ 1.734 em março – redução de 6,5% na capital paulista. Já para as mulheres, os valores passaram de R$ 1.462 para R$ 1.285, queda de 12%. Para realizar o estudo, a Minuto Seguros, que atua no segmento de seguros online, considerou como perfil um condutor homem e uma condutora mulher, de 35 anos, ambos casados e cobertura de terceiros até R$ 100 mil.

