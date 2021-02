Seguro dos carros mais vendidos cai em janeiro na capital paulista

Os seguros para os dois carros mais vendidos no País (Chevrolet Onix e Hyundai HB20) tiveram reduções de preços em janeiro na cidade de São Paulo, de acordo com levantamento da Minuta Seguros. No caso do Onyx, a queda foi de 12,5% no valor das apólices para o público masculino e 1,6% para o público feminino. Para o HB20, a retração foi de 20,8% para homens e 6,7% para mulheres.

Pé no freio. Com a crise provocada pela pandemia da covid-19, as seguradoras de carros estão concedendo condições especiais para a renovação de contratos, que vão de descontos até prazos maiores de parcelamento e coberturas mais amplas. A menor circulação de pessoas também contribuiu para redução do volume de sinistros no setor automotivo.

