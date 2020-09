Seguro habitacional registra alta em relação a 2019

O segmento de seguro habitacional apresentou alta de 6,9% de janeiro a julho de 2020, quando comparado ao mesmo período de 2019. Segundo dados colhidos pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), o volume de prêmios do segmento até julho foi de R$ 2,57 bilhões, ante arrecadação de R$ 2,41 bilhões nos primeiros sete meses do ano passado.

Em casa. O volume de prêmios do seguro habitacional ficou em R$ 383,8 milhões no último mês de julho, com aumento de 10,6% em relação a junho, quando a receita foi de R$ 366,6 milhões.

