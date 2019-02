Seguro para mulheres pode atingir U$S 1,7 trilhão em 2030

A máxima “o seguro morreu de velho” nunca esteve tão em alta para as mulheres. O mercado global de apólices sob medida para elas tem potencial de atingir a marca de U$S 1,7 trilhão em 2030, segundo a consultoria Accenture. Em 2013, para se ter ideia, o segmento somava U$$ 770 bilhões. Se alcançar a estimativa, irá mais que dobrar em menos de duas décadas.

Tupiniquim. No Brasil, as mulheres – que são 51% da população – também estão engordando a fatia do mercado segurador. Nos últimos cinco anos, este público foi responsável por um salto de 87,8% no número de apólices emitidas no ramo de seguro de vida individual pela Prudential, especializada nesta área. Respondendo por 38,84% da base de clientes da seguradora, a faixa etária de contratação mais impactante é a de mulheres entre 30 e 39 anos.

