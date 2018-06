Seguro para proteção pessoal cresce 10,9% no ano passado

O ano de 2017 foi positivo para o segmento de seguros para proteção pessoal, que inclui prestamista, de vida, acidentes pessoais, viagem e educacional. De acordo com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), as contratações de seguro de proteção pessoal cresceram 10,9% no ano passado ante 2016, somando R$ 34,53 bilhões em prêmios. O seguro prestamista, segunda maior carteira do segmento, liderou as contratações, com um aumento de 23,42% em 2017.

Divisão. Os seguros coletivos de empresas oferecidos em forma de benefícios aos colaboradores, de sindicatos e associações de classes para adesão de seus associados, responderam por 77% do total das contratações de seguros pessoais no ano passado. Os seguros individuais, contratados por pessoa física, representaram 23% do montante.

