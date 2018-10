Seguro prestamista e auxílio funeral são destaques de vendas, diz Fenaprevi

As modalidades de seguro prestamista, que garante o pagamento de prestações, e auxílio funeral têm se destacado em termos de crescimento no mercado de seguro de pessoas neste ano. Ambos avançam acima de dois dígitos no acumulado de 2018 até agosto, conforme dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), obtidos pela Coluna e que serão divulgados hoje, 24. Enquanto o prestamista teve alta de 21,5%, com R$ 7,4 bilhões em prêmios, o seguro auxílio funeral cresceu 11,1%, com mais de R$ 400 milhões, frente ao mesmo período de 2017.

Mercado todo

Quando considerado todo o mercado de pessoas, que abrange seguro de vida, acidentes pessoais, prestamista e outras modalidades, as contratações totalizaram R$ 24,8 bilhões de janeiro a agosto, montante 9,4% superior aos R$ 22,6 bilhões vistos um ano antes. A maior carteira segue sendo o seguro de vida. O segmento cresceu 8,5% na mesma base de comparação, com R$ 9,7 bilhões em prêmios.

