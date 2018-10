Seguros Unimed tem lucro de R$ 107,8 mi até agosto, alta de 24,2%

A Seguros Unimed registrou, no acumulado do ano até agosto, um lucro líquido de R$ 107,8 milhões, aumento de 24,2% em relação ao visto no mesmo intervalo do ano anterior. O montante já está perto do lucro alcançado em 2017, quando somou R$ 124,1 milhões.

Já o faturamento referente aos cinco negócios da companhia – nos ramos Saúde, Odontologia, Vida, Previdência e Ramos Elementares – chegou em R$ 2,12 bilhões, alta de 10,9%, ainda na relação anual. A sinistralidade ficou em 72,6% no consolidado – ou –1,4 ponto porcentual abaixo do verificado até agosto de 2017.

Para cima. Depois de registrar um faturamento de R$ 2,924 bilhões no ano passado, a seguradora tem como meta crescer 12,7% neste ano.

