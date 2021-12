Selfit se prepara para arriscar IPO de R$ 800 mi no início de 2022

A rede de academias Selfit, que tem como controlador a gestora de fundos private equity HIG Capital, prepara-se para tentar uma oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) de cerca de R$ 800 milhões nos primeiros meses de 2022. Um pedido de análise da oferta será encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nos próximos dias.

O ato de “coragem” da Selfit – uma vez que é consenso que poucos IPOs serão bem-sucedidos com a atual volatilidade do mercado de ações – é visto como preparatório para uma eventual abertura de temporada de ofertas no ano que vem. A ideia da empresa é lançar ações para distribuição ampla, que leva mais tempo de análise.

Por isso, o protocolo agora. A intenção é fazer apenas uma oferta primária, ou seja, com os recursos captados indo para o caixa da empresa, sem saída dos atuais sócios.

Com 65 unidades no País e grande presença no Nordeste, a Selfit pretende usar o dinheiro para expandir a rede. Fundada em 2021, a empresa tem atualmente 115 mil clientes e adquiriu a WeBurn, de fitness digital, na pandemia. Procurada, a Selfit não comentou até a publicação desta nota.

Se obtiver sucesso, a Selfit chegará à Bolsa antes da Bluefit, que havia arriscado aterrissar na B3, mas acabou suspendendo o processo dada a turbulência do mercado. Assim como a Bluefit, a Selfit também acredita que poderá surfar o sucesso da Smartfit, primeira rede de academias a fazer um IPO na B3, este ano, atraindo muitos investidores.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 10/12/21, às 17h18.

