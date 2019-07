Selo de qualidade internacional do Inmetro é renovado pela OCDE

Uma missão da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) renovou o “selo de qualidade” internacional do Inmetro. Na prática, significa dizer que os estudos brasileiros monitorados pelo Inmetro apresentam os níveis de qualidade e segurança exigidos nos mercados internacionais, o que facilita as exportações do Brasil. A avaliação acontece a cada dez anos e o resultado final será divulgado em fevereiro de 2020, no Japão.

Contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem delay, assine o Broadcast+