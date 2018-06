Sem combustível, BR Distribuidora cancela almoço para apresentação de CRA

Coluna do Broadcast

O feitiço virou contra o feiticeiro. A greve dos caminhoneiros e a falta de combustível nos postos da cidade prejudicam executivos da BR Distribuidora, da Petrobras. Um almoço, que seria realizado na região do Itaim, na capital paulista, na última sexta-feira, dia 25, para apresentação da operação de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) foi cancelado por conta da incapacidade de deslocamento de executivos da empresa. A companhia promete realizar o evento em nova data, que ficou, por enquanto, em aberto.

Operação

Na semana passada, a BR Distribuidora anunciou sua segunda emissão de debêntures, não conversíveis em ações, no valor de até R$ 1,012 bilhão, vinculadas aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no montante de até R$ 750 milhões. BB Investimentos, Itaú BBA, Bradesco BBI, Safra e Santander são coordenadores da operação.

