Sem FMU ou Anhembi Morumbi, Ser olha outros ativos em SP

Depois de ver sua oferta pela Laureate ser preterida e ter ficado, portanto, sem a FMU e a Anhembi Morumbi, a Ser Educacional já estaria mapeando outros ativos em São Paulo. Mesmo que as escolas de maior porte e com marcas reconhecidas disponíveis na região sejam escassas, algumas oportunidades já estão sendo sondadas. O movimento prioriza uma mudança estrutural dessa área durante a pandemia, a da hibridização do ensino. Isso acontece quando parte das aulas é feita à distância e parte de forma presencial. Assim, entraram no radar da Ser ativos de ensino à distancia (EAD) e as edtechs (startups que trazem soluções tecnológicas para a oferta de serviços relacionados à educação), tais como plataformas de ensino, cursos online, sistemas de gestão de aprendizado e jogos educativos. Os de medicina seguem no alvo.

No bolso. Nessa semana a Ser exerceu seu direito de receber R$ 180 milhões da multa referente ao fim de seu acordo com a Laureate, a ser paga pela Ânima. A companhia poderia escolher entre o recebimento do dinheiro ou o repasse de dois ativos que eram do portfólio da Laureate no Brasil, a Faculdade Internacional da Paraíba (FPB) e do Centro Universitário dos Guararapes (UniFG).

Até janeiro. O recebimento do valor não altera, contudo, o acordo fechado com a Ânima, que colocou fim no litígio envolvendo a transação. Além desses dois ativos, a Ser também possui a opção de comprar, nos próximos 60 dias, os Centros Universitários Ritter dos Reis (UniRitter) e FADERGS, no Rio Grande do Sul, e o IBMR, do Rio de Janeiro. Procurada, a Ser não comentou.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 06/11/2020 às 11:54:41 .

