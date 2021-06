Sem IPO, incorporadora Yuny busca parceiros e retoma lançamentos

A incorporadora paulistana Yuny, dos irmãos Marcos e Marcelo Yunes, está retomando seu plano de lançamentos imobiliários após a tentativa frustrada de IPO, no ano passado. A companhia tem oito projetos, dos quais sete devem ser lançados ainda neste ano, a depender da liberação de licenças na prefeitura. Juntos, eles têm valor geral de vendas de R$ 1,7 bilhão. A fatia da Yuny nesses empreendimentos será de 60%, enquanto os 40% serão de parceiros.

Sem o dinheiro do IPO, a empresa buscou alternativas fora da Bolsa. Em vez de comprar todos os terrenos, fez permutas e fechou parcerias com a gestora Peninsula Investments, um fundo de investimentos gerido pela XP e um family office. Os próprios irmãos também fizeram uma capitalização para demonstrar confiança no negócio.

O primeiro lançamento do ano será um residencial de alto padrão no Itaim. A prioridade são os bairros com maior apelo entre os consumidores. A lista inclui ainda Jardins, Vila Mariana, Alto da Boa Vista, Chácara Santo Antônio, Sacomã e Jardim Sul.

A fila de empresas de construção para entrar na Bolsa chegou a ter mais de 20 candidatas em 2020. O excesso de ofertas, combinado com as incertezas econômicas e políticas, deixou os investidores mais seletivos e baixou os valores propostos pelos papéis. Isso inibiu os IPOs de várias empresas, como Riva, You, Pacaembu, Kallas, Nortis, Emccamp, Urba, entre outras.

Mesmo sem a oferta de ações, a Yuny manteve o pedido de registro de capital aberto na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Quando o mercado estiver mais favorável e o negócio puder ter seu valor reconhecido dentro do esperado, o processo de IPO será reavaliado, disseram à Coluna os irmãos Marcos e Marcelo.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 09/06, às 16h50.

