Sem Parar testa solução de pagamento via celular

Por Flavia Alemi

São Paulo, 25/11/2019 – O Sem Parar deve apresentar nas próximas semanas uma solução de pagamento via celular que promete ser mais rápida que cartão de crédito ou carteiras digitais. A ideia é que o usuário, ao chegar a uma loja habilitada com a tecnologia, tenha sua presença detectada e o pagamento seja efetuado automaticamente, sem necessidade de sequer abrir um aplicativo.

2 em 1. Nessa tecnologia, o celular viraria o próprio tag do Sem Parar. O modelo está em fase de testes em alguns pedágios e deve ser apresentado ao varejo em até 60 dias. Com cada vez mais players entrando no pagamento automático de pedágio, como ConectCar e Veloe, o Sem Parar tem procurado diversificar sua operação. Com pontos de uso como estacionamentos, postos de gasolina e drive-thru, hoje apenas 20% dos pontos de uso do tag Sem Parar são pedágio.

