Sem ter onde gastar, investidores aumentam saldo na poupança

Com a maior parte das lojas e dos restaurantes fechados, parte dos brasileiros têm conseguido guardar dinheiro. Levantamento do aplicativo de finanças pessoais Guiabolso mostrou que, pela primeira vez neste ano, o saldo da poupança entre seus usuários ficou em mais de R$ 5 mil, em maio. Motivo: redução dos gastos. Para ficar em apenas um caso, os gastos com aplicativos de transportes, por exemplo, recuaram 46% entre o começo do ano e o mês passado.

Conservador. Além do aumento do saldo, o levantamento do GuiaBolso mostrou que o porcentual de usuários com dinheiro na poupança também subiu ao longo do ano, fechando maio em quase 45% das pessoas pesquisadas. O levantamento foi realizado com dados de 189 mil usuários do Guiabolso entre os meses de janeiro e maio.