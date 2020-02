Sercom, de contact center, compra System Interact e amplia posição em cobrança

A empresa de contact center Sercom acaba de comprar a System Interact, de soluções para cobrança e recuperação de crédito. A aquisição ocorre após a companhia unir suas operações com a Tel & Com S/A, uma das maiores empresas brasileiras de gestão de serviços de telecomunicações. O valor da transação não foi revelado. A meta é ir do faturamento atual de R$ 400 milhões para R$ 600 milhões, até 2022.

