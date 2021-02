Serviço de delivery cresce perto de 300% este ano no “Carnaval do sofá”

Como não poderia deixar de ser, o Carnaval do “sofá” fez disparar o delivery de refeições nestes quatro dias da festa mais popular dos brasileiros e que, cancelada por conta da pandemia, foi acompanhada este ano em programações online. Levantamento feito pela Linx, de tecnologia para o varejo, e da Neemo , empresa de soluções de delivery personalizado para restaurantes, apontam que o número de pedidos entre a sexta-feira de Carnaval e quarta-feira de cinzas saltou 276% quando comparado ao mesmo período de 2020. A entrega de refeições em casa já vinha crescendo nos últimos anos, com aumentos no Carnaval de mais de 200% ano a ano.

