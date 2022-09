Sete em cada dez empresas se consideram despreparadas para lidar com inflação

Diante da inflação alta no País, sete em cada dez empresas consideram não estar prontas para lidar totalmente com ela. Em pesquisa realizada pela Intrum, de gestão de crédito, 68% das companhias declararam não ter conhecimento para gerenciar com sucesso o impacto desse fator sobre os negócios, e 61% disseram enfrentar dificuldades para pagar fornecedores.

Metade das empresas disse ainda que a inflação está restringindo a criação de novas oportunidades de crescimento. E não é o único obstáculo: o aumento dos juros deixou mais da metade (54%) das companhias consultadas mais reticente com empréstimos e gastos.

Para metade das empresas, crescer é prioridade

Mas ainda há otimismo. Segundo a Intrum, 44% das empresas farão aportes de capital para atingir os planos de crescimento para este ano. Para metade das companhias consultadas, crescer é a maior prioridade. A Intrum ouviu 700 empresas brasileiras de janeiro a abril, sendo 521 pequenas e médias, e 179, de grande porte.

