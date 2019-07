Setor cafeeiro espera novas políticas para o segmento

O setor cafeeiro aguarda com expectativa a reativação do Conselho Deliberativo de Política do Café, ligado ao Ministério da Agricultura e que formulava políticas para o segmento. “Está na Casa Civil para ser editada a recriação, esperamos que ainda este mês”, diz Silvio Farnese, diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento da pasta. Cabia ao conselho, por exemplo, aprovar a proposta orçamentária do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) – de quase R$ 6 bilhões. Juntamente com vários outros conselhos, o CDPC foi extinto em abril pelo presidente Jair Bolsonaro, surpreendendo o setor.