Setor de condomínio logístico de alta renda em SP reverte índice negativo

O mercado de condomínios logísticos Classes A e A+ do Estado de São Paulo teve absorção líquida positiva de 28,1 mil m² em setembro, contra um índice negativo de 34,4 mil m² no mês anterior.

As regiões que mais contribuíram para o bom desempenho no período foram Cajamar e Jundiaí, com aproximadamente 15 mil m² de novos espaços ocupados, segundo a consultoria imobiliária Cushman & Wakefield. No Rio de Janeiro, o mercado Classes A e A+ de condomínios logísticos continua lento devido aos efeitos da crise econômica.

Disponível. Como não houve entrega de novos empreendimentos em setembro, a taxa de vacância recuou 0,3 ponto porcentual, na comparação mensal, fechando o mês passado em 24,2%. Para os próximos meses, porém, a expectativa é de que o total de áreas disponíveis para comercialização cresça, devido à entrega de novos estoques em Atibaia e Jundiaí, no interior de SP. O preço médio pedido para locação ficou estável, cotado em R$ 19,21 por m² ao mês.

